Весь мир гадает, кто на фото – Том Хэнкс или Билл Мюррей

Лора ДиМишель-Росс (Laura DiMichele-Ross) опубликовала эту фотографию в Facebook ещё в 2013 году, но споры не утихают до сих пор. На снимке, как она утверждает Билл Мюррей, она и её плачущий сын. Пост набрал почти две тысячи лайков и около сотни комментариев. Подписчики считают, что на фото Том Хэнкс.

Недавно "Би-Би-Си" провела расследование. Они связались с Лорой. Она им подтвердила, что это действительно Билл Мюррей:

– Фото сделал мой муж. Билл много шутил и фотографировался со многими фанатами. Как только мой сын взглянул на Билла, тут же начал плакать.

Её сыну Александру тогда было 8 месяцев. Сейчас ему четыре с половиной года.

В качестве основного доказательства Лора прислала фото с автографом Билла Мюррея. С Томом Хэнксом она не встречалась.

"Когда Билл Мюррей плачет, он похож на Тома Хэнкса", – резюмировал один из пользователей в Facebook.