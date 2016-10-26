реклама
Обновлено : Сегодня 16:25
- Опубликовано : Сегодня 15:37

Весь мир гадает, кто на фото – Том Хэнкс или Билл Мюррей

  • Любовь Егорова

Этот снимок уже стал мемом в Интернете

То ли Билл Мюррей, то ли Том Хэнкс

Reasons My Son Is Crying

Фото:

Лора ДиМишель-Росс (Laura DiMichele-Ross) опубликовала эту фотографию в Facebook ещё в 2013 году, но споры не утихают до сих пор. На снимке, как она утверждает Билл Мюррей, она и её плачущий сын. Пост набрал почти две тысячи лайков и около сотни комментариев. Подписчики считают, что на фото Том Хэнкс. 

Весь мир гадает, кто на фото – Том Хэнкс или Билл Мюррей

Недавно "Би-Би-Си" провела расследование. Они связались с Лорой. Она им подтвердила, что это действительно Билл Мюррей: 
– Фото сделал мой муж. Билл много шутил и фотографировался со многими фанатами. Как только мой сын взглянул на Билла, тут же начал плакать. 

Её сыну Александру тогда было 8 месяцев. Сейчас ему четыре с половиной года. 

В качестве основного доказательства Лора прислала фото с автографом Билла Мюррея. С Томом Хэнксом она не встречалась. 

"Когда Билл Мюррей плачет, он похож на Тома Хэнкса", – резюмировал один из пользователей в Facebook.

Самое популярное

Худруки московских театров прокомментировали речь Райкина4Фото

Худруки московских театров прокомментировали речь Райкина
Автомобиль въехал в толпу пешеходов на Коломяжском: очевидцы делятся ужасающими подробностями2Фото

Автомобиль въехал в толпу пешеходов на Коломяжском: очевидцы делятся ужасающими подробностями

Водитель врезался в толпу пешеходов на Коломяжском проспекте вечером 25 октября. Как стало известно, у ВАЗ 2110 отказали тормоза. По уточненным данным, в ДТП пострадал 1 человек, его увезли на скорой. Подробности ДТП появились в соцсетях. Авария произошла в 20.30 на пересечении проспектов Коломяжского и Испытателей. Автомобиль въехал в людей, переходящих дорогу по «зебре». "Была свидетелем... ВАЗ 12-ка вроде на скорости заехал в толпу пешеходов, после чего врезался в автомобиль... Толпа и крики...
Алексей Панин: Можно мне с этими собаками больше не выносить мозг?4Фото

Алексей Панин: Можно мне с этими собаками больше не выносить мозг?

Репортёр Metro обсудил с актёром скандальную видеозапись
Елена Летучая и ряд других звёзд призвали наказать живодёрок из Хабаровска20Фото

Елена Летучая и ряд других звёзд призвали наказать живодёрок из Хабаровска

Петиция против хабаровских живодёрок уже собрала свыше 350 тыс подписей
Авария на трассе "Дон" привела к гибели семи человек9Фото

Авария на трассе "Дон" привела к гибели семи человек

ДТП в Подмосковье произошло на 36-м километре дороги
Шарбат Гула (Биби) на обложке журнала National Geographic4Фото

В Пакистане арестовали героиню снимка "Афганская девочка"
В Архангельской области идёт проверка из-за незаконного ремонта часовни 1728 года постройки2Фото

В Архангельской области идёт проверка из-за незаконного ремонта часовни 1728 года постройки

За сайдинг могут завести дело
Страничку Светланы Тополь в социальных сетях взломали 5Фото

Увольнение Светланы Тополь из гимназии № 227 отказываются комментировать коллеги

В гимназии №227 Светлана Тополь больше не работает. Она написала заявление по собственному желанию. Об этом Metro пояснили в пресс-службе комитета по образованию. Однако при этом бывший педагог решила обратится в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто так активно рассылал видео для взрослых в личные сообщения учеников. Также в комитете пояснили, что Светлана себя зарекомендовала положительно и юридических оснований для увольнения не было. Тем не менее, в самой гимназии рассказать...
В Колпино 100 тонн нефтепродуктов вывезли с загрязненного берега реки3Фото

В Колпино 100 тонн нефтепродуктов вывезли с загрязненного берега реки

100 тонн нефтепродуктов и более 400 тонн загрязненной почвы было вывезено с берега реки Большой Ижорки в Колпино, сообщает прокуратура Петербурга. Информация о загрязнении воды и масляных пятнах в реке Большой Ижорке появилась в июле 2016 года. Природоохранная прокуратура провела проверку, но не обнаружила нефтепродуктов в водах реки. Однако на берегу Большой Ижорки специалисты выявили загрязнение почвы и нарушение правил хранения нефтепродуктов на участке, находящемся в аренде у АО “РУСТ 95”....
СМИ узнали секреты нового MacBook5Фото

СМИ узнали секреты нового MacBook

В сеть слили промоматериалы за день до презентации гаджета
Элина Бажаева3Фото

Дочь чеченского миллиардера Элина Бажаева: Везде лучше, чем в Рашке

Наследница миллиардера Мусы Бажаева 22-летняя Элина Бажаева сейчас вместе с мужем Бекханом Мамакаевым отдыхает в США. Туда парочка уехала после роскошной свадьбы в Монако. По словам Бажаевой, ей настолько не хочется возвращаться в Россию, что "при одной мысли о Москве ей становится дурно". На вопрос подписчика о том, "где лучше – в США или в Рашке", студентка МГИМО ответила: "Везде лучше, чем в Рашке". Эта фраза вызвала бурные обсуждения в Сети. Среди тех, кто не смог оставаться в стороне,...
На "Зенит-Арене" начался потоп4Фото

На "Зенит-Арене" начался потоп
Дмитрия Медведева эвакуировали из-за подозрительных хлопков и дыма в Сколково2Фото

Дмитрия Медведева эвакуировали из-за подозрительных хлопков и дыма в Сколково

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с участниками форума “Открытые инновации” в Сколково спешно покинул зал во время пленарного заседания 26 октября, сообщает  ТАСС. Эвакуироваться в целях безопасности Дмитрию Медведеву и участникам форума пришлось после того, как в куполе над залом послышался какой-то шум и подозрительные хлопки, произошло короткое замыкание. Очевидцы говорят также о небольших всполохах. В корпусе, где проходит форум “Открытые инновации” с участием Дмитрия...
18-летний петербуржец стал финалистом конкурса фотоохотников в Лондоне12Фото

18-летний петербуржец стал финалистом конкурса фотоохотников в Лондоне

Впервые фотограф из Петербурга вышел в финал конкурса Лондонского музея естествознания

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...

Последние новости

Шарбат Гула (Биби) на обложке журнала National Geographic4Фото

В Пакистане арестовали героиню снимка "Афганская девочка"

Сегодня 16:15 Героиня снимка "Афганская девочка" с обложки National Geographic беженка Шарбат Гула была арестована в пакистанском городе Пешаваре. Об этом в среду сообщает телеканал Khybernews. В правоохранительных органах полагают, что после побега из Афганистана Шарбат проживала в Пакистане по поддельному паспорту. Чиновник, выдавший ей документ, удостоверяющий личность, был задержан, но выпущен под залог. Напомним, что Шарбат Гула (в девичестве Шарбат Биби) родилась примерно в 1972 году – точную дату...

Самое популярное

Худруки московских театров прокомментировали речь Райкина4Фото
Шарбат Гула (Биби) на обложке журнала National Geographic4Фото

Галереи и видео

Худруки московских театров прокомментировали речь Райкина4Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама