Общественное движение "СтопХам" запретили, а теперь, по решению Верховного суда России, его возродили.

Организация "Стопхам" выступает против нарушений правил дорожного движения и борется с грубостью на дорогах. Верховный суд России отменил решение о запрете данного общественного движения.

Представитель объединения заявил в суде, что предыдущее решение было вынесено с нарушениями закона, сообщает телеканал "360".

"Мы считаем, что меры, предпринятые Минюстом, несоразмерные. Мы готовы исправить все нарушения. Кроме того, наша деятельность является публичной, все ролики выкладываются в сети Интернет", – сказал представитель движения.

Руководитель "СтопХама" Дмитрий Чугунов добавил, что предыдущее решение было основано на предвзятом отношении.

"В этой ситуации есть контрагенты, которые страдают от таких решений, которые были приняты предыдущей инстанцией. <...> Это единственное неудобство, которое нас тревожит. Во всём остальном мы столкнулись с тем, что нас реабилитировали и оправдали, это не может не радовать", – сказал Чугунов.

12 октября 2015 года российский Минюст подал в Мосгорсуд иск о ликвидации "СтопХама", так как движение не сдавало отчёты о своей деятельности с 2013 года. Инстанция решила запретить движение.

Однако активисты движения "СтопХам" продолжили проводить рейды в Москве и Подмосковье, несмотря на решение суда о ликвидации организации. Молодые люди клеили на лобовое стекло автомобилей наклейки с надписью: "Мне плевать на всех. Паркуюсь где хочу".