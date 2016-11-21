Вера Брежнева снова самая сексуальная в России: горячие фото певицы

Певица и актриса Вера Брежнева в четвёртый раз стала "самой сексуальной женщиной России" по версии мужского журнала Maxim. Об этом в понедельник на своей странице в Instagram сообщила пресс-служба продюсерского центра Velvet Music.

В очередной раз Вера Брежнева возглавила рейтинг "Самых сексуальных женщин России" по версии журнала MAXIM! Поздравляем! – говорится в сообщении.