Вера Брежнева снова самая сексуальная в России: горячие фото певицы

Певица и актриса Вера Брежнева в четвёртый раз стала "самой сексуальной женщиной России" по версии мужского журнала Maxim. Об этом в понедельник на своей странице в Instagram сообщила пресс-служба продюсерского центра Velvet Music.
В очередной раз Вера Брежнева возглавила рейтинг "Самых сексуальных женщин России" по версии журнала MAXIM! Поздравляем! – говорится в сообщении.
Стоит заметить, что по итогам голосования читателей лидировала певица МакSим. В первую пятёрку также входили экс-солистка группы "ВиаГра" Татьяна Котова, участница команды КВН "Уральские пельмени" Юлия Михалкова и две актрисы – Анна Хилькевич и Наталья Рудова. Вера Брежнева в списке занимала седьмую строчку.
Однако в итоговой таблице, которая была составлена с учётом мнения экспертов, ситуация полностью изменилась, и рейтинг возглавила Брежнева.