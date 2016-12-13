Осенью 2015 года 16-летняя модель Лиза Адаменко и 55-летний бизнесмен Валентин Иванов решили сыграть свадьбу. Организацию торжества они доверили агентству Анны Чуприс, которое им посоветовали друзья.

Супруги попросили арендовать для свадьбы замок во Франции. Анна написала официальное письмо его владелице, последняя согласилась предоставить замок для торжества за 40 тысяч евро.

Позже Иванов попросил друга сделать то же самое, но хозяйка назвала ему другую цену – 25 тысяч долларов. Тогда бизнесмен обвинил Чуприс в обмане.

В результате договор между сторонами был расторгнут.

После этого модель и её возлюбленный обратились в другое агентство и всё-таки сыграли свадьбу. А Анна Чуприс организовала агентство V.A.DAY вместе с российской звездой Верой Брежневой.

Казалось бы, что история закончена и конфликт исчерпан. Но не всё так просто. Недавно (спустя более года с тех событий) Адаменко написала гневный пост в соцсетях, заявив, что Чуприс и Брежнева чуть не сорвали её свадьбу.

Сегодня певица решилась прокомментировать свадебный скандал, в котором оказалась замешана. По словам Брежневой, она не имеет к этому никакого отношения.

– Меня удивила эта активность и комментарии в СМИ, ведь на момент заключения договорённости данных заказчиков с Аней Чуприс нашего агентства ещё не существовало. Любопытно также, что молодожёны не высказывались вовсе до тех пор, пока V.A.DAY не стало заметным крупным игроком свадебной индустрии, – заявила Брежнева StarHit.