Вера Брежнева показала грудь

На нём певица полностью обнажена, а грудь прикрывает руками.

– Мне тепло и хорошо, – подписала Брежнева снимок.

Популярная певица Вера Брежнева порадовала поклонников пикантным снимком. На своей странице в Instagram она опубликовала "голое" фото.

Пользователям очень понравился нежный снимок Брежневой, всего за один день он собрал более 111 тысяч лайков.

– Шикарная, – подписал фото пользователь yura_zhalnin;

– Золотая Вера! – написала luizaanb74;

– Как всегда хороша и с чувством меры умница – написала tatjana.tcfh.

Многие пользователи также отметили, что певица отлично выглядит и совсем не меняется в возрастом.