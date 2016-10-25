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Обновлено : Сегодня 12:05
- Опубликовано : Сегодня 11:36

Вера Брежнева показала грудь

  • Ольга Захарец
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Популярная певица Вера Брежнева порадовала поклонников пикантным снимком. На своей странице в Instagram она опубликовала "голое" фото.

– Мне тепло и хорошо, – подписала Брежнева снимок.

На нём певица полностью обнажена, а грудь прикрывает руками.

Пользователям очень понравился нежный снимок Брежневой, всего за один день он собрал более 111 тысяч лайков.

– Шикарная, – подписал фото пользователь yura_zhalnin;

– Золотая Вера! – написала luizaanb74;

– Как всегда хороша и с чувством меры умница – написала tatjana.tcfh.

Многие пользователи также отметили, что певица отлично выглядит и совсем не меняется в возрастом.

 

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