Первый день сентября по традиции выдался напряженным и праздничным для всех родителей школьников. Поднять на линейку, приготовить наряд, завязать банты девочкам, собрать букет – эти и другие заботы не обошли сегодня и некоторых звёзд российского шоу-бизнеса.

Для ряда артистов 1 сентября 2016 года стал особенно волнительным, ведь их малыши пошли в 1 класс.

Первоклашкой стала дочь телеведущей Ксении Бородиной Маруся. Девочка отправилась в школу в нарядном платье с яркими бантами.

– Моя доченька, сегодня ты стала совсем взрослая, мамочка провожает тебя в первый класс. Я не буду рассказывать, какая ты умненькая у меня, интеллигентушка. Я просто спокойна за тебя, я знаю, что у тебя в твоей школьной жизни все будет хорошо, что маму ты будешь радовать и приносить домой хорошие оценки. Пусть у тебя все получится, я в тебя верю! – напутствовала свою малышку Ксения.

Отвели свою общую дочь Марию в школу сегодня также актёры Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков. Первоклассниками стали дети певицы Дианы Арбениной – двойняшки Артём и Марта.

Александр Бердников из группы «Корни» проводит на первую в жизни линейку свою дочку Милану. Праздник отметят и в семье рэпера Басты - в школу пойдёт их первенец Маша.

В киевские школы сегодня отправились дочь певицы Веры Брежневой Сара и сын Потапа Артём.

В школьных коридорах 1 сентября были замечены и другие звёзды, дети которых уже давно стали учениками: певица Татьяна Буланова и тренер Владислав Радимов, Наталья Ионова-Чистякова, Ольга Орлова, актрисы Екатерина Климова и Екатерина Волкова, певец Сергей Жуков, певицы Анна Седокова, Ирина Дубцова и многие другие.