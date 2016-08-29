Страна, обладающая крупнейшими запасами нефти в мире, оказалась в состоянии экономического коллапса после падения мировых цен на топливо. Все это привело к резкому скачку цен и инфляции. Также правительство приняло решение об ограничении доступа к доллару. В результате сегодня Венесуэла покупает все, что потребляет.

Цены выросли настолько, что теперь страна занимает лидирующее место в рейтинге стран с самым высоким уровнем инфляции (составляет 180,9%), значительно опережая последующие Иран (32%), Аргентину (14%), Египет (10%) и Бразилию (9%).

Венесуэльцы Ана, Изабэль и Диего рассказали Metro о том, как выглядит сегодняшняя Венесуэла изнутри.

Изабэль: "Лепешки из маисовой муки стали роскошью"

33-летняя Изабэль живёт в столице Каракасе. Все ее 4 брата уже эмигрировали из Венесуэлы: один в Испанию, один в Чили и два других в США.

Она рассказывает, что в стране действуют ограничения на покупку продуктов: гражданин может пойти в магазин в соответсвии с цифрами, указанными в паспорте (последняя цифра - день недели, в который можно идти)

"У меня четверги и воскресенья. В эти дни я могу пойти и купить что-то из ограниченного набора продуктов. Часто происходит так, что ты приходишь, а уже все разобрано. Мой сосед на днях ходил, простоял в очереди с 4 утра до 5 вечера: представляете, сколько там было людей и как медленно все продвигалось", - говорит Изабэль.

В среднем, венесуэльцы тратят по 35 часов в месяц в очередях. По данным местной исследовательской группы Datanalisis, этот показатель вырос в 13 раз по сравнению с 2014 годом.

Изабэль объясняет, что у жителей не так-то много опций по добыче продовольствия: "Ты либо не можешь себе что-то купить, просто потому что этого нет в наличии, либо приходится тратить баснословные деньги на импортированные товары, или те, что из-под полы".

Примечательно, что из-под полы предлагаются перекупленные продукты по цене в 100 раз дороже изначальной.

Согласно данным Университета Симона Боливара, девять из десяти венесуэльцев не могут позволить себе приобрести необходимое количество пищи. Как отмечает Datanalisis, перекупщики составляют 70% всех тех, кто отстаивает очереди за продуктами.

"В очередях мы шутим, несмотря на то, что ситуация, конечно, очень печальная. Внезапно маисовая лепешка с сыром, маслом и индейкой стала роскошью", - говорит она.

Люди создают группы в WhatsApp, в которых обмениваются продуктами. Например, там можно встретить такие сообщения, как: "У вас есть памперсы? Готова обменять на муку и хлеб".

"Это не жизнь. Очень грустно осознавать, что с нами происходит. Моей семье еще удается как-то выживать, но у меня сердце кровью обливается, когда я вижу людей, которые действительно мучаются и голодают", - подытоживает Изабэль.

Диего: "Люди голодают, брат"

Диего 33 года, он живет в западном районе Каракаса, Валенсии. Он говорит, что ему удается нормально жить - он владеет двумя компаниями - но признает, что так дела обстоят далеко не у всех.

"Ситуация паршивая, особенно, когда у тебя нет денег. И даже когда они у тебя есть, ты никогда не можешь быть уверен в завтрашнем дне", - заявляет Диего.

Население не может позволить себе базовую продуктовую корзину. Из-за высокого уровня инфляции средней семье из 5 человек, чтобы прокормиться, требуется 18 минимальных зарплат.

"Обычный человек может приобрести доллары только у спекулянтов. Минимальная зарплата сейчас составляет 60$, что не покрывает даже 1/4 продуктовой корзины. Люди действительно голодают, брат", - говорит Диего.

Ана: "Отсутсвие безопасности парализует тебя"

Ане 52, тоже живет в Каракасе. Она учитель на пенсии, у нее есть двое детей, которые недавно эмигрировали в Чили. По ее словам, в Венесуэле "у мальчиков нет безопасного будущего".

Для нее именно это стало главной причиной, чтобы отправить детей заграницу: "Мальчики здесь не могут просто выйти из дома, потому что они боятся быть ограбленными или убитыми. Бандиты отбирают не только вещи, но и жизни".

Венесуэла считается самой коррумпированной страной в Южной Америке, согласно индексу Transparency International — неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Кроме того, здесь один из самых высоких уровней убийств на континенте - в этом плане Венесуэла уступает только Гондурасу.

Ана говорит, что "нехватка продуктов, конечно, ощущается остро, но ситуацию усугубляет отсутствие чувства безопасности, так как оно парализует тебя, ты не можешь выйти никуда. А если и я и выхожу, то стараюсь не оказываться на улице позже 6 часов вечера - становится очень страшно".

Она также добавляет, что на днях шла по улице с соседкой, когда к ним подскочила группа молодых людей со словами: "Отдайте телефоны или мы вас пристрелим".

"И если ты хочешь жить, то, конечно, отдашь все", - заключает Ана.

Что касается общественного транспорта, то метро в Каракасе работает плохо - слишком много людей собираются на платформах, так как поезда ходят нечасто.

С автобусами тоже все непросто - обычно они забиты под завязку. А проезд на тех, в которых места есть, стоит дорого. Это связано с высокими затратами - например, сегодня шина стоит 300 тысяч боливар, в то время как в прошлом году ее можно было купить за 30 тыс.

"Венесуэльцы пытаются выживать. Мы больше не собираемся с друзьями за чашкой кофе, просто не может себе больше этого позволить. Мы также ограничены в том, что можем купить. Уровень жизни резко упал", - говорит Ана.

"Если ты заболеешь, найти лекарство очень сложно. Иногда мне помогает дочь. Тогда у меня появляется возможность сходить к врачу", - отмечает женщина. Также иногда она просит детей помочь ей с продовольствием. "Когда венесуэльцы выезжают куда-нибудь, они не привозят подарки, они привозят еду", - объясняет Ана.

Тем не менее, она старается не терять надежду на то, что скоро все изменится. "Я верю в свою страну. Надеюсь, все изменится к лучшему, и мои дети смогут вернуться ко мне".

Ирен Аюсо Морилл