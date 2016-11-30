21-летний австрийский велосипедист Фабио Вимбер проехался по тонкому ограждению над плотиной Кёльнбрайншпайхер, которая считается третьей по величине в мире. Несмотря на капризы погоды и боязнь высоты, парень выдержал испытание с честью. А заодно записал свой подвиг на камеру, которую он подвесил на голову.

Ролик с трюком Фабио Вимбера собрал в Интернете уже полмиллиона просмотров.

"Думаю, именно так Чак Норрис добирался до дома, когда был школьником", – шутит March Jude. "Я так боюсь высоты, что, думаю, не смог бы проползти на пузе даже до середины дамбы!" – восхищается Mitchell Maytorena.

– Идея пришла мне в голову пару месяцев назад, когда я размышлял о новом ролике, – рассказывает Фабио Metro. – Я искал в Интернете различные места, которые могли подойти для подобного трюка, пока не увидел прекрасную плотину. После этого я незамедлительно отправился на место, прихватив с собой друзей.

Фабио признался, что поначалу едва не отказался от своей авантюры, но в конце-концов набрался храбрости и осуществил замысел (его страховала верёвка):

– Когда впервые увидел плотину, не мог поверить своим глазах и даже подумал: "Святые угодники!" Она была ещё больше, чем я себе представлял. Когда взглянул вниз, так напугался, что уже не был уверен, хочу ли я этого на самом деле. Но желание воплотить в жизнь идею было столь велико, что я всё же решился!

По словам велосипедиста, было очень сложно выполнить трюк, поскольку шёл снег и было достаточно сколько и холодно.

– А ещё дул сильный ветер, и всё это в совокупности создавало огромные проблемы, – говорит экстремал. – Но, к счастью, я всё же проехал целиком все 300 метров по ограждению. Это точно был один из самых страшных и опасных трюков, какие я когда-либо делал в жизни. Мне пришлось ехать по поверхности шириной в 8 сантиметров, при этом ещё и на такой высоте!