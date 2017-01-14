Участники встретились в сквере возле Михайловского замка. Изначально было запланировано, что новогодние волшебники проедут по набережной Фонтанки, затем свернут на улицу Гороховую, а оттуда - на Дворцовую площадь.

Но организаторы велопробега не успели согласовать мероприятие с администрацией города. В результате, сотрудники ГИБДД, собрав вокруг себя более сотни сказочных персонажей, объявили, что массовый проезд запрещен, что Деды Морозы и их внучки могут или просто покататься по скверу, или добираться до Дворцовой небольшими группами, при этом не мешая автомобилистам.

Участники велопробега так и сделали. Многие сократили свой маршрут, некоторые доехали так, как и планировали.

Группа в красных халатах, возглавляемая Дедом Морозом Сергеем Белёвцевым, оказалась на Дворцовой площади одной из первых. Волшебник достал гармошку и устроил небольшой концерт. Деду Морозу подпевали Снегурочки, снеговики, а также примкнувшие к ним петербуржцы и гости города, оказавшиеся возле Александровской колонны.

После получасового представления Сергей Белёвцев сложил гармошку и объявил: «Пока я здесь пел и плясал, мой халат запачкался. Поеду купаться.» И действительно поехал на пляж возле Петропавловской крепости. Разделся до трусов и под аплодисменты немногочисленных зрителей вошел в ледяную воду.

Гармонист в красном халате – постоянный участник новогодних велопробегов. И каждый раз, прокатившись по Петербургу, вместе с друзьями идет купаться к Петропавловской крепости.

- Традиция у нас такая, - объяснил Metro Дед Мороз. – Ведь как год встретишь, так его и проведешь. В этот раз повезло с погодой, вода не очень холодная. А в прошлом году купался при -20, и ничего страшного со мной не случилось: я же Дед Мороз!