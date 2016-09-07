Правительство Великобритании выделило около 2,5 млн долларов на строительство стены во французском городе Кале, где сейчас находится крупный лагерь для мигрантов, сообщает The Guardian.

Таким образом британцы надеются защититься от наплыва мигрантов, которые постоянно пытаются пересечь границу в этом районе.

Строительство 4-метровой стены, которую уже окрестили "Великой стеной Кале", планируют закончить к концу 2016 года.

Местные жители уже раскритиковали планы Великобритании по возведению стены и считают, что это просто "трата денег налогоплательщиков".