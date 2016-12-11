Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в интервью BBC призвал не считать Россию равным партнёром Запада.

— Есть темы, которые мы должны обсуждать с Россией, чтобы снизить напряжённость и объяснить причины нашего развёртывания, а также убедить Россию использовать своё влияние там, где она его имеет. Сирия — одна из таких стран, — заявил Фэллон.

Министр отметил, что готов сотрудничать с назначенным главой Пентагона Джимом Мэттисом против "российской агрессии", а также пояснил, что с Россией нужно работать для урегулирования сирийского вопроса.

— Но нельзя воспринимать Россию, как равноценную сторону. Это наш стратегический соперник, — заявил Фэллон.