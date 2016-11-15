Ведущая программы "Время" Екатерина Андреева сняла психоделическое видео

В социальных сетях набирают популярность видео, снятые телеведущей программы "Время" на Первом канале Екатериной Андреевой.

Дело в том, что пользователи посчитали их психоделическими.

На одном из роликов, которые Андреева выложила на своей странице в Instagram, она предстаёт в образе Медузы Горгоны: тело Андреевой закопано в песок, а на фоне звучит песня Земфиры "Прости меня, моя любовь".

Несмотря на это, запись стала очень популярна. Всего за два дня она набрала более 124 тысяч просмотров.

– Песочное сердце с волшебного острова Бали.Кажется оно рассыпается в руках,но на самом деле остаётся в наших сердцах и памяти.И вообще,когда ещё окажешься в роли Медузы Горгоны ,как считают некоторые и Ярило-Солнца,как считаем мы в такой большой песочнице, – подписала она видео.