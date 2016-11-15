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Обновлено : Сегодня 16:49
- Опубликовано : Сегодня 16:40

Ведущая программы "Время" Екатерина Андреева сняла психоделическое видео

  • Ольга Захарец
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В социальных сетях набирают популярность видео, снятые телеведущей программы "Время" на Первом канале Екатериной Андреевой.

Дело в том, что пользователи посчитали их психоделическими.

На одном из роликов, которые Андреева выложила на своей странице в Instagram, она предстаёт в образе Медузы Горгоны: тело Андреевой закопано в песок, а на фоне звучит песня Земфиры "Прости меня, моя любовь".

Несмотря на это, запись стала очень популярна. Всего за два дня она набрала более 124 тысяч просмотров.

– Песочное сердце с волшебного острова Бали.Кажется оно рассыпается в руках,но на самом деле остаётся в наших сердцах и памяти.И вообще,когда ещё окажешься в роли Медузы Горгоны ,как считают некоторые и Ярило-Солнца,как считаем мы в такой большой песочнице, – подписала она видео.

Песочное сердце ❤️ с волшебного острова Бали.Кажется оно рассыпается в руках,но на самом деле остаётся в наших сердцах❤️и памяти.И вообще,когда ещё окажешься в роли Медузы Горгоны ,как считают некоторые и Ярило-Солнца,как считаем мы🌞🌞🌞🌞в такой большой песочнице 😂😂😂😂вместе с @zhitsinlondon ,которая это все и снимала. #пляж #море #песок #закат #любовь #романтика #красиво #безфильтров #безфильтра #путешествия #отдых #фотодня #фотограф #фотосессия #видео #bali #holiday #holidays #sunset #beach #beachlife #photooftheday #photography #instagood #instadaily #followme #like4like #likeforlike #travel #instatravel

A video posted by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on

Напомним, что ранее Андреева выложила видеозапись, на которой она лежит, закопавшись в осеннюю листву так, что зритель видит только голову. А потом разбрасывает опавшие листья под песню группы ДДТ "Осень". Эту запись уже посмотрели более 29 тысяч раз.

Екатерина Андреева пришла работать на телевидение в 1991 году. А с 1997 года по настоящее время является бессменной ведущей программы "Время" на Первом канале.

За годы своей карьеры она была ведущей программы "Доброе утро" и редактором информационных программ ОРТ (прежнее название Первого канала). 

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