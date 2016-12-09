Жители столицы сегодня смогут наблюдать движение Международной космической станции (МКС) на фоне Луны. Об этом заявил Роскосмос на своей странице в социальных сетях. Но есть одно условие – хорошая погода.

Особенно хорошо МКС будет видно после 20.00 в подмосковных городах Жуковский, Дзержинский. Также МКС можно будет увидеть в южных районах столицы – Орехово-Борисово, Бирюлево, Ясенево.

Далее полоса покрытия пройдет через Одинцово, Власиху и Горки до Звенигорода.

Для наблюдения за транзитом лучше иметь специальный прибор – телескоп. Но увидеть саму МКС можно будет и невооруженным глазом – она будет похожа на яркую точку.

Напомним, в октябре 2016 года за МКС наблюдали петербуржцы. Орбитальный аппарат в ночном небе они могли видеть в течение недели.