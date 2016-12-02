Главная причина гибели псковских подростков – их проблемные отношения с родителями. Так считает большинство россиян, опрошенных ВЦИОМ.

Согласно данным, опубликованным на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения, с данной причиной трагедии согласен каждый второй опрошенный, слышавший о произошедшем (51%).

Значительно реже россияне винили во всём самих подростков – 15%.

Также среди популярных вариантов причин трагедии назывались: влияние интернета (11%) и несовершенство воспитательных программ в школах (8% опрошенных).

Опрос проводился с 26 по 27 ноября в 130 населённых пунктах страны в 46 областях. Объём выборки составил 1600 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.

Напомним, что 14 ноября в посёлке Струги Красные Псковской области произошла трагедия. Там погибли двое подростков открыли стрельбу по полицейским.

Происходящее юноша и девушка снимали на телефон и вели прямую трансляцию в соцсети.

Через несколько часов переговоров оперативники начали штурм дома, в котором находились псковские подростки, но в здании нашли лишь два трупа.

По официальной версии случившегося, молодые люди покончили жизнь самоубийством, оставив прощальные послания в социальных сетях.

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