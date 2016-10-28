Рейтинг одобрения работы президента России Владимира Путина вырос с августа более чем на три процента и достиг 81,8%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийском центром изучения общественного мнения, сообщает Life.ru.

По данным исследования, также подрос рейтинг исполнительной и законодательной ветвей власти. Так, у правительства он за этот период вырос с 53,6 до 58,3%. У Госдумы с 39,7% в сентябре поднялся до 45,5% в октябре, у Совета Федерации — с 42,1% до 46,4%.

Среди других государственных институтов на высоком уровне по-прежнему поддержка Вооружённых сил — 83,5%. За 10 лет эта цифра выросла почти вдвое.