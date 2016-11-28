В Адмиралтейском районе Петербурга поздним вечером 27 ноября тушили горевшую машину отечественного автопрома. Как рассказывают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург", от транспорта остался только металлический "скелет". Также в группе выложили видео горящей машины.

- На Митрофаньевском шоссе горит машина, пожарные на месте, тушат!, - рассказали очевидцы в воскресенье в 23.41.

По данным ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 23.25. "Лада" горела напротив дома 13 на Митрофаньевском шоссе. Пожар был ликвидирован в 00:22.

В результате пожара в автомобиле "ВАЗ-2112" выгорели все сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали.

- Без пострадавших, - пишут автомобилисты, которые проезжали мимо горящего авто. - Причём даже водителя не было на месте.