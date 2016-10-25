Вася Ложкин узнал о признании картины «Великая прекрасная Россия» экстремистской после новости о том, что петербуржца вызвали на допрос в Следственный комитет из-за публикации в «ВКонтакте» фото этой работы.

Информация о том, что жителя Петербурга вызывают на допрос в Следственный комитет появилась 24 октября. Год назад мужчина разместил фото картины художника Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Репост этой записи сделал некий житель Красноярска, после чего петербуржцем заинтересовались в СК.

Оказалось, что фотоматериал с надписью «Великая прекрасная Россия...», размещенный в сети “ВКонтакте” 29 января 2016 года Октябрьский районный суд Новосибирска признал запрещенным.

Вася Ложкин рассказал Metro, что считает неправильным включение его картины в реестр экстремистских материалов.

- Я опечален, - заявил художник. – Мне очень грустно. На мой взгляд, это неправильно.

Вася Ложкин уверен: дело не в самой картине «Великая прекрасная Россия».

- Я никогда не придерживался экстремистских взглядов и не вкладывал в свои картины такой смысл. Я думаю, дело в контексте. Как я понимаю, фото картины было размещено вместе с другими материалами, носящими экстремистский характер, - отметил художник.

Примечательно, что местонахождение оригинала картины «Великая прекрасная Россия» Васе Ложкину неизвестно.

- Я продал ее лет десять назад на вокзале за символическую сумму какому-то мужчине. Где она сейчас, я не знаю. Возможно, на даче у кого-то висит или на помойке валяется, - рассказал автор картины.