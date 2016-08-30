Защитник ЦСКА Василий Березуцкий станет капитаном сборной России по футболу. Об этом на пресс-конференции сообщил новый главный тренер сборной Станислав Черчесов, пишет ТАСС.

- Завтра Березуцкий выведет команду на поле. То, что он сегодня на пресс-конференции, значит, в первую очередь, то, что он - заслуженный футболист, - сказал Черчесов.

В среду сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Турции в Анталье. Матч станет дебютным для Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной сборной.

34-летний центральный защитник провёл за национальную команду 98 матчей. Футболист был капитаном сборной России на чемпионате мира-2014, а также в двух матчах чемпионата Европы-2016.