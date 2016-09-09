В субботу, 10 сентября, Василеостровский район Петербурга отметит День рождения. Побывать на празднике смогут все желающие, отмечает пресс-служба Смольного. На этот раз он пройдёт под эгидой Года российского кино. На целый день Васильевский остров превратится в большую праздничную киноплощадку.

- Популярные музеи острова – Кунсткамера, Меншиковский дворец, музей почвоведения, Пушкинский дом, Геологоразведочный музей, Музей городского электрического транспорта, Музей-институт семьи Рерихов, Музей истории школы Карла Мая, Пожарно-техническая выставка распахнут двери для свободного посещения, - рассказывают в пресс-службе Смольного. - А некоторые подготовят специальные экскурсии и программы, посвященные истории Васильевского острова.

Подробный план работы музеев опубликован на официальном сайте администрации.

Старт праздничной программы будет дан в полдень на площади Собчака, где представители мотодвижения устроят байк-шоу. Отсюда же начнется мотопробег. До 18.00 гостей ждет выставка ретромототехники из частных коллекций, экспозиция квадроциклов, вездеходов, болотоходов, интерактивная площадка ГИБДД для детей, развлекательные спортивные площадки, полевая кухня.

С 14.00 до 16.00 в Румянцевском саду будут звучать популярные мелодии из российских и зарубежных кинофильмов в исполнении джазового оркестра "Big-band st. Petersburg". На Стрелке Васильевского острова с 15.00 до 21.00 можно танцевать, участвовать в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, знакомиться с творчеством художников объединения ArtExpoSPb, чеканить памятную монету, принять участие в призовом розыгрыше, посвященном Дню основания Васильевкой части Санкт-Петербурга «279 порций мороженого».

В 15.00 по маршруту №6 поедет «Читающий трамвай», в котором каждый пассажир получит в подарок книгу, а в 17.00 трамвай превратится в музыкальный - на протяжении всего маршрута следования джазовый квартет будет исполнять музыкальные хиты из советских, российских и зарубежных кинофильмов. Кстати, музыкальная программа начнется в 16.30 в музее городского электрического транспорта.

В 17.00 со Стрелки Васильевского острова для семейных команд на автомобилях стартует кино-квест «По местам съемок на Васильевском», победитель которой получит эксклюзивный торт от лучших кондитеров Санкт-Петербурга. К участию были допущены 15 семейных команд от трех до пяти человек, успевшие первыми подать заявку до 7 сентября.

На стрелке Васильевского острова вечером заготовлена особая программа. В 20.00 под Гимн Великому городу зажгутся Ростральные колонны. А после 800 человек со ступеней Биржи исполнят танец рук. Для эффекта будут установлены специальные световые лампы. Кроме того, на экране будут демонстрироваться фотографии пользователей «Instagram», отметивших публикации хештегом #279кадр.

Завершится торжество на Стрелке дискотекой 80-х.