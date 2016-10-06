В четверг в Московском окружном военном суде прошло заседание по делу Александры Ивановой (Варвары Карауловой).

В 2014 году она пыталась примкнуть к запрещённой в России международной террористической организации "Исламское государство".

После возвращения в Россию девушка сменила имя. Сейчас её обвиняют по статье 205.5, п. 2 УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".

Свидетельские показания давали преподаватели философского факультета МГУ, где она училась, и её одногруппники.

В суде Караулова выглядела ухоженной, постоянно улыбалась, на щеках был румянец.

– Хотела рубашку надеть, но подумала, что тут будет холодно и выбрала шерстяное платье, – приводит её слова репортёр Metro.

Любопытно, что девушка впервые согласилась рассказать о своём парне, с которым познакомилась во время учёбы:

– Отказаться от работы старостой меня попросил молодой человек, с которым я общалась на тот момент. Тогда он представился Владом. На этом заседании я впервые о нём буду говорить. В дальнейшем он стал известен как Айрат Саматов. Это тот человек, которого я любила. По некоторой информации, он сейчас в Сирии. Он мне рассказывал, что служит там штурмовиком и медбратом.