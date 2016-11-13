Если верить американскому журналу OK, то Джонни Депп вернулся к Ванессе Паради.

Бывшие возлюбленные были замечены в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

– Они ворковали друг с другом и не замечали, что на них смотрят, – цитирует слова очевидца издание.



Сообщается также, что актёр с позволения Ванессы Паради переехал в её парижскую квартиру.

Напомним, что Депп и Паради прожили вместе 14 лет, у них двое детей – 17-летняя дочь Лили-Роуз Мелоди и 14-летний сын Джек Кристофер. Однако актёр ушёл от гражданской супруги к другой актрисе – Эмбер Хёрд. Они даже поженились в 2015 году. Впоследствии за их скандальным разводом следил весь мир. 30-летняя актриса обвинила Деппа в насилии, после чего Паради встала на защиту экс-супруга.

Видимо, Ванесса простила и приняла Джонни обратно. Русскоязычный Интернет удивляется терпению актрисы и задаётся вопросом, нет ли у неё русских корней. Отвечаем: нет.