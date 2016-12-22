Валокордин и боярышник могут начать продавать строго по рецепту. Об этом сеголня сообщили "РИА Новости" со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Хлопонина.

Эти и другие спиртосодержащие лекарства должны будут продаваться только в аптеке. Возможно, уменьшится и объем тары, в которой продаются лекарства. Только после массового отравления в Иркутске федеральные власти задались вопросом - почему настойки продаются в поллитровой таре.

Однако на это предложение скептически отреагировали некоторые из депутатов. Сергей Фургал, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, предположил, что проблему с отравлением такой ход не решит. И предложил свой вариант - начать выпускать в таблетках те же лекарства. Так, как это было с экстрактом валерианы: спиртового раствора со временем почти не осталось на прилавках, зато популярностью пользуются таблетки.

Хлопонин кроме ограничения продажи спиртосодержащих лекарств предложил, чтобы размер штрафа за продажу суррогатного алкоголя составил примерно 15% от годового оборота торговой точки, а за повторную продажу будет грозить уголовная ответственность. Все поправки уже внесены в Госдуму. В первом квартале 2017 года рассмотрят все внесенные предложения.

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