В России пройдёт "день гнева" валютных заёмщиков против политики кредитных организаций. В субботу активисты с транспарантами собираются пикетировать отделения ряда банков (Абсолют, Райффайзенбанк, ДельтаКредит, ВТБ24, Собинбанк, ОТП, Фора, Открытие, Юникредит), расположенные в Москве вдоль Садового кольца. Также обладатели валютных кредитов на жильё снова соберутся в приёмной Госдумы, чтобы потребовать от депутатов решения остросоциальной проблемы.

– Проблеме валютной ипотеки уже больше двух лет, однако, многие банки, пользуясь бездействием власти, так и не смогли предложить приемлемые условия реструктуризации ипотечных кредитов, – рассказывает Галина Григорьева, пресс-секретарь Всероссийского движения валютных заёмщиков. – Всё чаще избирается агрессивная линия судебного разбирательства с обращением взыскания на жилье и навешиванием пожизненных долгов. Граждане, которые за 8-10 лет платежей уже вернули те средства, которые брали в банках, не согласны с такими варварскими методами и продолжают борьбу за свои конституционные права.