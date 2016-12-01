Работа над вакциной идёт с 1997 года. И петербургским учёным уже есть чем похвастаться: их разработка на сегодняшний день является самой передовой в стране. Группа учёных под руководством петербургского профессора Андрея Козлова впервые вывела вакцину на финальную стадию испытаний.

– Недавно мы завершили вторую фазу, – рассказал Metro Андрей Козлов, руководитель Биомедицинского центра. – В исследовании участвовали 54 человека, уже заражённых ВИЧ-инфекцией. То есть вакцину мы применяли с терапевтической целью. Исследования прошли успешно: у ряда пациентов благодаря вакцине были разрушены латентные вирусные резервуары. Возможно, препарат способен полностью избавить человека от вируса, но чтобы это узнать, нам надо продолжать исследования.

Лаборатория молекулярной вирусологии ГосНИИ особо чистых биопрепаратов мало отличается от сотен других лабораторий в стране: десятки колб, сотрудники в белых халатах.

– А вот наша главная гордость – вакцина! – показывает ампулу с прозрачной жидкостью научный сотрудник Лариса Круковская. – В этой лаборатории с самим вирусом мы не работаем, а изучаем его геном.

Сейчас профессор Андрей Козлов готовится к новой серии испытаний вакцины – уже на большем количестве больных. Он уверен, что только вакцина сможет остановить лавинообразное распространение ВИЧ-инфекции в России, которое уже приняло характер эпидемии. Увы, её разработка – дело дорогостоящее, и государство по обыкновению не выделяет достаточно средств для исследований. Из-за этого, как говорит профессор Козлов, несколько раз приходилось их приостанавливать. На вторую фазу испытаний нужно 100 млн рублей, на третью – и вовсе миллиард.

– Самых больших успехов в разработке вакцины достигли в США – они могут выпустить её на рынок к 2026 году, – говорит Андрей Козлов. – Но нам нужна своя вакцина, так как она будет воздействовать именно на тот субтип ВИЧ, который наиболее распространён в России.

Факты

Cитуацию с ВИЧ-инфекцией в Петербурге Андрей Козлов расценивает как эпидемическую.

• Цифры. По данным Санкт-Петербургского Центра СПИД, в нашем городе на 1 июля этого года зарегистрировано 52 966 случаев ВИЧ-инфекции.

• Кто они. Среди ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины – более 59%.