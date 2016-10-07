

В Кировском районе Петербурга утром 7 октября на Ленинском проспекте напротив гипермаркета "Максидом" иномарка влетела в светофор на островке безопасности и сбила женщину, которая там стояла в ожидании зелёного света светофора. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы и выложили фото жуткого ДТП.

- На Ленинском проспекте Honda боком в ограждении, похоже, с трупом, один человек лежит на дороге, водителя пытаются вытащить из авто, - пишут очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

- В момент аварии я была за автобусом. Удар слышала, - рассказывает в комментариях в паблике Татьяна. - Сбита пожилая седая женщина. Её ботинок и берет лежали на переходе. Пешеходам был красный светофор. Водитель летел на большой скорости, слышала от очевидцев, что он не вписался в поворот, вылетая с Кронштадской площади.

По предварительным данным, от полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Водителя Honda извлекали из искорёженного салона спасатели.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, сообщение о ДТП поступило в 07:52.

- На Ленинском проспекте у дома 108 водитель автомобиля "Хонда", не справившись с управлением, столкнулся с опорой светофора, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации.

Обстоятельства ДТП на Ленинском проспекте, в котором погиб пешеход, устанавливает полиция.