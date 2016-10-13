Британцы и СМИ пристально следят не только за передвижениями герцогини Кэтрин (Кейт Миддлтон) и её успехах как официального представителя британской королевской семьи, но и за её нарядами. Иногда кажется, что последнее волнует больше внутренней и внешней политики. Кейт Миддлтон перетягивает на себя всё внимание, где бы она ни появилась. Вот и на этот раз, во время её первого официального визита в Нидерланды, глянцевые издания принялись оценивать наряд герцогини Кэтрин, который она выбрала для...