О пожаре, который произошёл накануне в здании ДК имени 10-летия Октября, сообщили очевидцы в соцсети.
- Горит здание бывшего ДК на Обводном канале, 62, - поделились фото очевидцы.
Сообщение о возгорании поступило в 21:54, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Также в ведомстве уточнили, что в капитально ремонтируемом здании на набережной Обводного канала, д. 64, корп. 1 горела обстановка на втором и третьем этажах. Огонь распространился на 50 кв. метров.
Сведения о пострадавших не поступали.