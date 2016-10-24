В Балейском районе Забайкальского края спасатели обнаружили обломки пропавшего накануне вертолёта Robinson R44.

– В результате оперативно принятых мер вертолётом Ми-8 авиации МВД России в ходе проведения поисково-спасательных работ в районе села Нижнее Гирюнино Балейского района были найдены обломки вертолёта ROBINSON, – сообщает пресс-служба МЧС России по Забайкальскому краю.

По словам главы Балейского района Сергея Гальченко, в результате катастрофы, все находившиеся на борту люди погибли.

– Все погибли, – приводит ТАСС его слова, отмечая, что среди жертв авиакатастрофы оказались пилот воздушного судна, генеральный директор и главный инженер компании "Дархан".

Напомним, что накануне вечером в Забайкалье пропал вертолёт Robinson R44, на борту которого находились три человека – сообщение об инциденте поступило в службу спасателей 23 октября в 22:30.

Незамедлительно для поисковых работ вылетели самолёты Ан-26 и Cessna, а также вертолёт Ми-8 МВД России.

Для организации наземного поиска были направлены оперативные группы МЧС и пожарно-спасательных частей Балейского и Оловяннинского района. Вскоре к ним присоединились спасатели поисково спасательной службы Забайкальского края и работники артели "Дзалай-Кадай".

Всего для проведения поисково-спасательных работ была сформирована группировка сил общей численностью 154 человека и 29 единиц техники.



