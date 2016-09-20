В Забайкальском крае двое местных жителей нашли оригинальный способ заработать себе денег, для этого они решили продать ЦРУ ряд сведений о размещении воинских частей в регионе, которые они сами выдумали. Однако торговля воздухом не задалась и их скоро вычислили российские спецслужбы, сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального управления ФСБ.

По словам собеседника, мужчины выработали "бизнес модель" своей авантюры, в рамках которой один из них занимался отправкой писем, а другой придумывал истории о "секретах".

"Жители города Борзи написали письмо в ЦРУ с предложением продать секретную информацию якобы об отправке железнодорожных составов на Украину и размещении ракет, которые нацелены на Соединенные Штаты", — сказал собеседник агентства.

Согласно данным российского ведомства, ЦРУ ответил забайкальцам, прислав письмо с вопросами к потенциальным "источникам". Денег при этом американцы высылать не стали.

В связи с произошедшим сотрудники ФСБ вынесли "торговцам секретами" предостережение.

"На уголовную ответственность это не тянет — секретами они, естественно, не обладали, а просто выдумывали информацию", — добавил источник.

Как заявил Metro адвокат Олег Сухов, подобного рода случаи являются редкостью, но были в российской практике и не менее нелепые случаи, закончившиеся весьма плачевно для информаторов иностранных спецслужб.

-В последние годы аналогичных ситуаций в российской практике не было, однако имел место эпизод, в котором можно проследить определенные параллели. В 2009 г. майор полиции Роман Ушаков, после неудачной попытки перевестись в структуру ФСБ, начал писать сообщения на официальный сайт ЦРУ, передавая американской стороне известные ему сведения о сотрудниках спецслужб. Вскоре после этого он уволился из органов, совершил несколько поездок зарубеж, а затем обратился в центральный аппарат ФСБ с предложением стать двойным агентом. В итоге в 2015 г. его приговорили к 15 годам в колонии строгого режима за совершение государственной измены. Впрочем, столь суровый приговор объяснялся тем, что осужденный передал зарубежной разведке реальную информацию. В случае жителей Забайкалья можно не ожидать наступления какой-либо ответственности. Они намеревались продать спецслужбам Запада заведомо ложную информацию, не относящуюся к гостайне, что означает отсутствие состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), - заявил он.