В ближайшее воскресенье, 2 октября, в течение всего дня будет закрыт участок Сокольнической линии Московского метрополитена, между станциями "Комсомольская" и "Парк культуры".

Как сообщает пресс-служба Московского метрополитена, закрытие связано с проведением работ по капитальному ремонту пути.

В этот день для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции "Красные ворота", "Чистые пруды", "Лубянка", "Охотный ряд", "Библиотека им. Ленина" и "Кропоткинская".

Движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участках "Бульвар Рокоссовского" – "Комсомольская" и "Саларьево" – "Парк культуры". Пересадки на станции "Комсомольская" и "Парк культуры" Кольцевой линии будут работать без изменений.

Закрытые станции возобновят свою работу в понедельник, 3 октября 2016 года, в 5.30 по мск.

На время закрытия участка Сокольнической линии для проезда в центре города пассажиры смогут воспользоваться другими линиями метрополитена или наземным городским транспортом.