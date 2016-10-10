Знаменитый польский режиссёр Анджей Вайда ушёл из жизни на своей родине в возрасте 90 лет из-за болезни лёгких, сообщает The Guardian.

Творчество Вайда признано во всём мире, а в Польше он и вовсе считается культовым режиссёром.

Четыре его фильма – «Земля обетованная», «Барышни из Вилько», «Человек из железа» и «Катынь» — номинировались в разное время на престижную премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

В 2000 году режиссёру вручили почетный «Оскар» за вклад в развитие кинематографа.

Заметный общественно-политический резонанс во всем мире вызвало творчество Вайды конца 1970-х - начала 1980-х. Он стал одним из первых жёстких критиков сталинизма из числа кинематографистов социалистических стран, являлся последовательным антикоммунистом и не скрывал негатива по отношению к СССР.