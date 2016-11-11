В Воронеже советская пятиконечная звезда порозовела. Ее расписали "по-современному": она превратилась в героя популярного мультфильма "Губка Боб квадратные штаны" - морскую звезду Патрика.

В соцсетях выложили фото. Тут же последовали разгневанные комментарии. Пользователи поспешили обвинить во всем ОТРВ - сообщество руферов Воронежа, у которых накануне появились фотографии экстремалов тоже на звезде - только на другой.

Однако руферы слухи опровергли и тут оставили свой комментарий о том, что готовы помочь исправить ситуацию - отмыть звезду: "Администрация не поддерживает эту акцию и не принимала участие в ней. К сожалению, высокая популярность руфинга приводит к таким последствиям. Готовы к реставрации. Ищем финансирование".

Хотя не все пользователи были возмущены. Скорее наоборот, молодежь уже не воспринимает советскую звезду как какой-то символ истории. Поэтому уверены, что нарисованный Патрик - это не вандализм, а новый туристический объект.

- Висела эта унылая звезда, и всем на неё было плевать. Никто даже внимание на неё не обращал. Ребята сделали, что-то прикольное, что у многих вызовет улыбку.

В ГУ МВД Воронежской области возбуждено административное производство по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство" - хулиганам придется раскошелиться от 500 до 1000 рублей, либо им грозит административный арест.

А вот СМИ уже посчитали, что на реставрацию уйдет не мене 100 тысяч бюджетных рублей.