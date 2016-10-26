Полицейские заинтересовались дворниками, которые в Волгограде собирали мусор во флаг Российской Федерации. Репортёр Metro связался с общественным деятелем, гражданским активистом Алексеем Ульяновым, который рассказал, что именно произошло в одном из волгоградских районов.

– Мне коллега позвонил и сообщил, что из окна своего дома видит, как какие-то лица из управляющей компании Тракторозаводского района Волгограда, ООО "УК ТЗР", собирают мусор во флаг Российской Федерации и выкидывают всё в мусорную машину, – говорит Алексей Metro. – Коллега пошёл всё снимать на камеру. Посмотрев видео, я вызвал полицию. Сейчас нахожусь у пункта полиции, куда доставлены пять лиц, принимавшие участие в уборке, попозже приедут и остальные.

По словам Алексея, участники скандальной уборки осознавали, что в качестве подручных средств используют флаг РФ, хотя и уверяли, что это не он.

– Эти люди перевернули его красной полосой и говорят: "Не видите, раз эта полоса наверху, значит, флаг не российский!" Мы написали заявление в полицию, потому что считаем, что использовать российский флаг в качестве предмета для сбора мусора неправильно... Символика защищена законом, никоим образом нельзя этого допускать!

Активист подчеркнул, что не имеет значения, какой национальности были коммунальщики.

– Мы на это не смотрим, но видно, что это люди со славянской внешностью, не приезжие. Но на национальную почву лучше всё не переводить.

Статья 329 УК РФ ("Надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации") предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трёх до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.