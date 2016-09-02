По всей Венесуэле сейчас проходят различные акции протеста против политики президента страны Николаса Мадуро. Больше всего манифестантов собралось в Каракасе. В столице страны люди организовывают многотысячные марши с требованием назначить дату референдума по импичменту президента Николаса Мадуро. Оппозиция заявляет, что, в частности, на прошедшей 1 сентября демонстрации было около миллиона человек, в правительстве же утверждают, что протестующих собралось не больше 25 тысяч.

Надо отметить, что манифестанты при этом не сильно заинтересованы в мирном протесте, в сотрудников правоохранительных органов люди кидают камни, арматуру и даже коктейли Молотова. Полиция быстро пресекает подобные поползновения: в ход идут водомёты и слезоточивый газ.

В тоже время в столице и других городах проходят митинги в поддержку действий президента Мадуро. Выступая перед своими сторонниками 1 сентября, лидер страны заявил, что своими акциями протеста оппозиция пытается совершить государственный переворот.