В Великом Новгороде сотрудники ДПС сломали протез инвалиду, вытащив его силой из машины

В Великом Новгороде разгорается скандал из-за действий сотрудников ДПС, остановивших инвалида 1-й группы. Полицейские хотели выписать мужчине штраф за тонировку стекол, но он отказался следовать указаниям полиции и не хотел выходить из своего автомобиля. В итоге правоохранителям пришлось вытаскивать его силой, в процессе чего был сломан протез мужчины.

"Сотрудники ДПС предложили ему выйти из машины и сесть в патрульный автомобиль. В связи с отказом к нему применена физическая сила. При этом по свидетельству очевидцев был сломан дорогостоящий протез руки", – сообщается на сайте СУСК РФ по Новгородской области.

Видеозапись произошедшего уже попала в Сеть. На кадрах слышно, как спутница мужчины активнее всего спорит с полицейскими. По её словам, протез стоил около 500 тыс. рублей.