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В Великом Новгороде сотрудники ДПС сломали протез инвалиду, вытащив его силой из машины

  • Данила Белов

Причиной происшествия стала тонировка машины

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В Великом Новгороде разгорается скандал из-за действий сотрудников ДПС, остановивших инвалида 1-й группы. Полицейские хотели выписать мужчине штраф за тонировку стекол, но он отказался следовать указаниям полиции и не хотел выходить из своего автомобиля. В итоге правоохранителям пришлось вытаскивать его силой, в процессе чего был сломан протез мужчины.
 
"Сотрудники ДПС предложили ему выйти из машины и сесть в патрульный автомобиль. В связи с отказом  к нему применена физическая сила. При этом по свидетельству очевидцев был сломан дорогостоящий протез руки", – сообщается на сайте СУСК РФ по Новгородской области.
 
Видеозапись произошедшего уже попала в Сеть. На кадрах слышно, как спутница мужчины активнее всего спорит с полицейскими. По её словам, протез стоил около 500 тыс. рублей.
 
 

"У него протез сломается, он стоит 500 тысяч", — эмоционально говорит женщина, пытаясь остановить работников ДПС.
 
Как сообщается на сайте СК, по факту произошедшего проводится комплекс мероприятий с целью установления всех обстоятельств происшедшего, в том числе устанавливаются личности сотрудников полиции и пострадавшего мужчины, принимаются меры к установлению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, опрашиваются очевидцы происшествия.

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