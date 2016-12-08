За последнюю неделю в Великобритании виниловых музыкальных дисков было куплено на общую сумму £2.4 млн. Примечательно, что скачиваемая из Интернета музыка за это же промежуток времени принесла толко £2.1. Таким образом впервые c 2004 года – когда в стране появился сервис iTunes – продажи винила превысили продажи музыки онлайн, сообщает Daily Mail.

Таким образом, отмечает издание, способ прослушивания музыки, который многие уже списали со счетов, возможно, переживает второе рождение.

Примечательно, что винил пользуется спросом даже несмотря на то, что он в разы дороже электронного альбома. Для сравнения, альбом Адель "25" на виниле обойдется в 17.99 фунтов, в то время как в Интернете за него нужно заплатить лишь 9.99.

Что касается продаж самих дисков, то за последнюю неделю в Британии продали 120 тыс дисков. Скачано за это же время было 295 тыс.

Тем не менее, по данным Entertainment Retailers Association, количество продаваемого винила резко возросло по сравнению с прошлым годом: за эту же неделю в 2015 году винила продали на £1.2млн, а скачано в Интернете было на сумму в £4.4 млн.

Отмечается, что это происходит от того, что люди испытывают ностальгию по реальным дискам, которые можно подержать в руках. Рост продаж в предпраздничные дни связывают с тем, что виниловые диски становятся популярным подарком.

Еще одним фактором снижения популярности музыкальных интернет-магазинов может быть постепенный переход любителей послушать музыку от скачиваний к стриимингу, например, пользованию такими сервисами как Spotify,

Также отмечается, что многие покупают винил не для прослушивания, а в качестве аксессуара. Согласно недавнему опросу 41% купивших альбом на виниле ни разу его не слушали, а у 7% даже не было проигрывателя.