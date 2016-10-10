В Великобритании разработали новой приложение, позволяющее пользователям выбрать идеального кандидата на донорство спермы.

Инициатором появления этой программы выступил Лондонский банк спермы с целью победить "недостаток сдающейся семенной жидкости в Великобритании". С помощью приложения женщина может выбрать подходящего мужчину на "должность" биологического отца своему будущему ребёнку.

Отфильтровать кандидатов можно по росту, происхождению и цвету волос.

Приложение стилизованно под известный сайт знакомств "Тиндер". Также в базе данных указывается краткая биография будущего отца: данные об образовании, месте работы и личностные характеристики. Тем не менее, к анкетам не прилагаются фото, чтобы сохранить анонимность доноров.

"Оценить анкеты и сразу оплатить можно в режиме онлайн, как и все делается сегодня. Это позволяет женщине, желающей завести ребёнка, выбрать все прямо дома. Мы считаем, что наше приложение инновационно", - заявляет доктор Камал Ауя, научный директор Лондонского банка спермы.

Когда поступившая в базу анкета с пожеланиями совпадает с информацией в анкете кандидата, пользователь получает уведомление. Когда женщина окончательно определяется с выбором, она платит по счету ($1,237 за образец) и нужная баночка отправляется в указанную клиентом клинику.

Кристабелль Тумола