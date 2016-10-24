Организаторы аукциона, проводимого домом HENRY ALDRIDGE & SON, выставили на продажу один из предметов, принадлежавших 23-летнему стюарду Сидни Седьюнари. Молодой человек погиб во время страшной аварии судна. Его вещи, в том числе ключ с медным ярлыком, на котором вырезан номер ящика, было решено отправить беременной жене Сидни. Она передала их своему сыну. Тот, в свою очередь, отдал большую часть предметов в Саутгемптонский музей судоходства. Но ключ остался в семье, а в 1981 году попал с одним из родственников в Австралию, передает РИА Новости.

Ожидалось, что на аукционе найдётся хотя бы один желающий, кто не пожалеет за ключ хотя бы 60 тысяч долларов, однако вещь вызвала настоящий ажиотаж среди желающих стать хозяевами раритета. Имя покупателя, отдавшего за предмет 104 тыс. долларов, осталось неизвестным.