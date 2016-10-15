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Обновлено : Сегодня 13:43
- Опубликовано : Сегодня 13:28

В Великобритании Бэтмен начал охотиться на клоунов

  • Данила Белов

Житель графства Камбрия нашёл радикальный способ борьбы с хулиганами

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"Он герой, которого город заслуживает" - вот что можно сказать про одного из жителей графства Камбрия в Великобритании, который, облачившись в костюм популярного героя комиксов Бэтмена, вышел на борьбу со злобными клоунами. Перевоплотиться в броню этого культового персонажа британцу пришлось после того, как хулиганы в пугающих клоунских костюмах заполонили улицы Британии, сообщает BBC Cumbria.

Изначально данный феномен зародился в США, но уже сейчас она распространился на другие страны, включая Соединённое Королевство. Также как и в Америке, в европейских странах хулиганы действуют по одной схеме: облачаются в страшные маски, после чего начинают пугать детей, заманивать их в лес или же просто бегать за прохожими.

 


Бэтмен уже успел совершить несколько "подвигов", а также опубликовал в Сети специальное обращение: "Я обращаюсь ко всем маленьким детям, которые были напуганы известием о появлении этих клоунов. Вам не нужно больше бояться — Бэтмен с ними разберётся. А если вы — один из тех самых жутких клоунов и хотите напугать кого-нибудь, почему бы вам не начать с меня?".

 

Стоит отметить, что британский Бэтмен не занимается линчеванием. Он просто служит обнадеживающим героем для местных детей и вселяет в них уверенность. В частности, британец уже успел нанести визит семилетнему мальчику Итану из города Уайтхевен, испугавшемуся новостей о страшных клоунах.

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