В Великобритании Бэтмен начал охотиться на клоунов

"Он герой, которого город заслуживает" - вот что можно сказать про одного из жителей графства Камбрия в Великобритании, который, облачившись в костюм популярного героя комиксов Бэтмена, вышел на борьбу со злобными клоунами. Перевоплотиться в броню этого культового персонажа британцу пришлось после того, как хулиганы в пугающих клоунских костюмах заполонили улицы Британии, сообщает BBC Cumbria.

Изначально данный феномен зародился в США, но уже сейчас она распространился на другие страны, включая Соединённое Королевство. Также как и в Америке, в европейских странах хулиганы действуют по одной схеме: облачаются в страшные маски, после чего начинают пугать детей, заманивать их в лес или же просто бегать за прохожими.