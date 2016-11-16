Полиция Невского района Петербурга разыскивает мать новорождённого, тело которого было найдено в пластмассовом 10-литровом ведре с крышкой из-под майонеза рядом с мусоропроводом. Страшную находку жильцы дома по улице Джона Рида обнаружили днём 15 ноября на 14-м этаже, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

67-летняя жительница дома тут же позвонила в полицию. На место прибыли и кинологи со служебной собакой, которая привела к квартире, в которой проживает 18-летняя гражданка Киргизии.

Девушку отправили в больницу на освидетельствование. Установлено, что мигнатка проживает в Петербурге без регистрации.