Пассажиры , ехавшие в понедельник по "кольцу" в Московском метрополитене, стали свидетелями неординарного происшествия – зашедшая в вагон бездомная собака внезапно стала вести себя странно. Бдительные пассажиры сразу же связались с машинистом электропоезда на станции "Павелецкая" и доложили о происшествии.

– Днём на Кольцевой линии у бездомной собаки начались роды прямо в поезде, – рассказывает Metro пресс-секретарь столичной подземки Андрей Кружалин. – Было принято решение снять поезд с линии для обеспечения безопасности как пассажиров, так и животного. Когда состав был снят с линии, мы вызвали ветеринаров из приюта "Зоорассвет".

Пока ветеринары ехали в депо, роды у собаки принимали работники метрополитена.

– Дали собаке водичку, постелили для неё покрывало, отцепили вагон от поезда – сделали всё, чтобы роды прошли хорошо! – говорит Кружалин. – Обычно роды у собак проходят долго, около трёх часов, за это время на свет появилось девять щенят!

Прибыв на место, директор городского приюта "Зоорассвет" Сергей Розанов увидел девять маленьких комочков, копошащихся возле счастливой мамы. Роды прошли успешно – для этого совсем не обязательно участие человека.

– Во время родов собаку лучше не трогать, они сами прекрасно рожают, – говорит Сергей Metro. – Сейчас собака-мама спит, щенки укутаны в одеяло и тоже спят – довольные и сытые. Будем скоро их снова кормить.

Мы связались с Сергеем через полчаса, чтобы узнать, как чувствуют себя щеночки – оказалось, в дороге собака... родила десятого малыша:

– В дороге вылупился ещё один! – улыбается он. – Кто знает, может, собака родит ещё. Хотя, по идее, уже некуда им вылезать. В среднем, собаки рожают 3-4 щенка. Хотя у меня бывало, что собака рожала 15 штук.

Московский метрополитен совместно с приютом "Зоорассвет" подыскивает владельцев для щенят и их мамы, принимаются заявки от всех желающих. Писать можно в Twitter столичного метро, либо звонить по телефону 8-499-321-60-29. Животных можно будет забрать через пару месяцев, когда они смогут жить отдельно от мамы.