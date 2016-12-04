Центральная избирательная комиссия Узбекистана сообщает о том, что голосование на президентских выборах страны завершено. Предварительные итоги выборов должны быть оглашены 5 декабря.

Свои голоса отдали порядка 86,62% избирателей, что составляет около 17,69 миллиона человек. Минимальный порог, который составляет 33%, уверенно преодолён. При этом в 2015 году в голосовании приняли участие 91% избирателей.

Сообщается, что на данный момент серьёзных нарушений зафиксировано не было.

По информации источника ТАСС, инаугурация нового президента Узбекистана должна состояться до конца 2016 года. При этом ранее говорилось о вступлении новоизбранного главы на пост в течение двух месяцев после объявления результата голосования, которое ЦИК должен подсчитать и озвучить за 10 дней.

Напомним, что первый президент страны Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года на 79-м году жизни. Он правил Узбекистаном с распада СССР до своей смерти. Исполняющим обязанности президента стал Шавкат Мирзиеев.

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