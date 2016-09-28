В Сети появилась видеозапись ужасающего по своей жестокости инцидента: несколько детей выкинули из окна 17-этажки в микрорайоне Инорс кота, предварительно избив его. Камеры видеонаблюдения зафиксировали сам момент происшествия, а также приземление животного на козырек дома. Животное от полученных ран скончалось, сообщает информационный портал ProUfu.ru.

Как рассказали местные жители журналистам, кот был всеобщим любимцем подъезда. Люди постоянно его подкармливали, поэтому животное не испытывало страха перед людьми. В связи с произошедшей трагедией горожане уже создали петицию с требованием наказать детей-садистов и их родителей.

По факту произошедшего уфимские полицейские проводят проверку.

"Сцена жестокого обращения с животным попала в объектив камеры видеонаблюдения в одном из подъездов многоэтажного дома. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщил изданию руководитель отдела информации и общественных связей МВД по Башкирии Максим Родионов.