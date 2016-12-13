16-летний школьник из Нижнего Новгорода подозревается в убийстве своих родителей. Об этом во вторник сообщает Следственные комитет России по региону.

В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции установили, что к смерти потерпевших может быть причастен их сын-школьник, который с 8 декабря текущего года не посещал школу, – сообщили в ведомстве.

Подростка удалось задержать в городе Кунгур Пермского края, он ехал на поезде из Нижнего Новгорода в Екатеринбург.

Расследование дела продолжается, следователи проводят комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления.

Напомним, что 12 декабря в квартире дома по улице Качалова Канавинскго района города Нижний Новгород были обнаружены два тела с ножевыми ранениями. Погибшие – 40-летняя женщина и её 41-летний муж.

Трупы обнаружили после того, как работодатель одного из супругов обеспокоился тем, что тот не вышел на работу.