В Твери собираются установить мемориальную доску народному артисту СССР Владимиру Зельдину. А в четверг в Театре Российской армии состоится прощание с актёром, который скончался в понедельник в Москве на 102-м году жизни.

Зельдин, последние новости, причина смерти

Как пишет Life.ru, известный советский и российский артист скончался от полиорганной недостаточности. Последние дни актёр находился без сознания, но дышал самостоятельно.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проработать вопрос увековечения памяти о выдающемся деятеле культуры, который несколько детских лет провёл в Твери, сообщает правительство региона.

"Владимир Михайлович был человеком-эпохой, безгранично преданным драматическому искусству и Родине. Вместе со страной он прошёл через самые непростые испытания, но всегда находил силы своим творчеством дарить людям надежду и радость, веру в лучшее. Светлая память о нём, его творчестве и добрых делах сохранится в наших сердцах, в истории региона", – отметил Губернатор в соболезновании, направленном родным, близким, а также коллегам актера.

По поручению Игоря Рудени предстоит обсудить проект мемориальной доски и место, где она будет установлена. Один из предполагаемых вариантов размещения – здание, где раньше располагалась мужская гимназия, в которой учился Владимир Зельдин.

Зельдин, последние новости, биография

Прощание с актёром состоится 3 ноября в Театре российской армии, где он служил с 1945 года, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Актер был женат три раза (первые два брака не оформлены официально). Первой супругой была Людмила Мартынова, с которой Зельдин прожил два года. Их общий сын умер в 1941 году.

Второй женой Зельдина стала актриса Генриетта Островская. Она скончалась в 1971 году.

Третья жена — Иветта Евгеньевна Капралова, сейчас ей 81 год. С ней в браке Зельдин был с 1964 года - более 50-ти лет.