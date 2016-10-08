Турция ведёт переговоры с Россией об отмене виз. Также страна готова перейти к расчетам в лирах и рублях в торговле. Об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, передаёт ТАСС 8 октября. Также Турция намерена восстановить экономические отношения с РФ.

Эти вопросы планируют обсудить на следующей неделе в Стамбуле в ходе заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Со стороны РФ в заседании пример участие министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

Напомним, до кризиса отношений двух стран, который произошёл после того, как турецкие военные сбили российский Су-24, россияне могли путешествовать без виз. Министр также отметил, что Анкара надеется, что вопрос с повторной отменой виз будет решен в кратчайшие сроки.

Также Турция и Россия продолжают переговоры по отказу от запрета на импорт турецкой продукции, в частности, овощей и фруктов. Для достижения прежнего уровня торгово-экономических отношений с РФ необходимо отменить введенные Россией ограничения на турецкий импорт.

Создание Турецко-российского инвестиционного фонда будет в приоритете контактов министров экономики Турции и РФ в Стамбуле.