В Турции во время пожара в общежитии для девочек погибло 12 человек, сообщает агентство Reuters. Среди них были 11 школьниц и 1 работница общежития. Трагедия произошла в провинции Адана на юге страны.

Предполагается, что пожар произошёл из-за проблемы с электричеством. В момент происшествия выход на пожарную лестницу был закрыт. На борьбу с ним ушло около трёх часов.

Напомним, что это не первое происшествие в турецком регионе за последние дни. 24 ноября в этом же городе прогремел взрыв у администрации губернатора. В результате инцидента пострадали более 30 человек, два из которых погибли.

По мнению официальных лиц Турции, ответственность за взрыв лежит на сторонниках Рабочей партии Курдистана.

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