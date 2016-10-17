Накануне, 16 октября, в Стамбуле впервые прошёл конкурс красоты среди ванских кошек. Его организовала и провела Всемирная федерации кошек (WCF), передает AFP.

На подиум вышли 150 тщательно отобранных четвероногих конкурента. Кстати, это животное часто называют чудо природы с озера Ван. "Пушистый, белоснежный ванский кот с разноцветными глазами - голубым и желтым - может просто заворожить своим лучистым взглядом и ярким внешним видом. При чём они одни из немногих в семействе кошачьих, кто любит плавать и ловить рыбу", – заявляют эксперты.



Победителя наградили красочным ошейником с колокольчиком. А вот всем хозяевам лучших кошек вручили денежный приз. Он будет потрачен на бесплатное кормление лауреатов в течение всего года.

Справка

Турецкий ван (турецкая ванская кошка) – порода полудлинношёрстных домашних кошек, созданная на основе популяции ванских кошек, (территория, расположенная вокруг озера Ван). Турецкий ван является "естественной породой", то есть "аборигенной породой" домашних кошек.

Одни из самых древних кошек, хотя официально как порода ваны зарегистрированы только в 1969 году.

Еще недавно численность чистопородных ванцев – около двухсот особей.

Эти кошки являются национальным достоянием и занесены в "Красную книгу".

Теперь эксперты специального центра по воспроизводству реликтовых животных довели их общую численность почти до тысячи.

Вывоз животного без специального разрешения местных властей категорически запрещен.

Считается, что эти кошки дружат с ангелами добра. И если вам приснится кошка с двухцветными глазами, то это к счастью.



10 уникальных фактов о ванской кошке



1. Она – любительница поплавать, так как вообще не боится воды. Наоборот, звук воды привлекает этих кошек, они играют со струйками воды, умываются и могут встать под слабую струю воды из крана.

2. Ваны умеют плавать и ловить рыбу в теплой воде на мелководье.

3. Очень умные, общительные и энергичные. Они обожают прыгать, лазить довольно высоко, бегать вместе с хозяином. Вана легко можно выгуливать на поводке.

4. В Турции настоящей ванской кошкой считается полностью белая кошка с глазами разного цвета. А в Европе классический ванский окрас – это красно-каштанового цвета хвост в форме ёршика и 5-9 ярких колец по всему телу. Хотя признают и кремовый, черный, голубой и черепаховый ванский окрасы.

5. Небольшое пятно в области левого плеча у ванской кошки – след от большого пальца десницы Аллаха. Это благословение господне ванская кошка получила за то, что поймала созданную дьяволом мышь на Ноевом Ковчеге. По задумке дьявола, мышь должна была потопить весь ковчег. Итак, своей жизнью ванским кошкам обязано всё человечество.

6. У ванской кошки водоотталкивающая шерсть. По текстуре она напоминает кашемир. Кроме того, к шерсти ванов не пристает грязь и их шерсть не требует вычёсывания.

7. Ван – признаёт только одного хозяина. Хотя ко всем членам семьи может относиться хорошо.

8. У турецких ванов отлично развита мимика. Их обладатели утверждают, что уже научились по мордочке читать эмоции любимого домашнего питомца.

9. Ванские кошки дружат с собаками. Говорят, что по своему характеру они больше на них и похожи.

10. Ваны – герои многих художественных произведений. На картинах ХVIII-XIX веков аристократок часто изображали именно с ванскими кошками.