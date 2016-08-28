Четыре ракеты были выпущены по аэропорту турецкого города Диярбакыр. Об этом вечером 27 августа сообщило агентство "Reuters".

Ракетному обстрелу подвергся полицейский контрольно-пропускной пункт аэропорта крупнейшего города на юго-востоке Турции. Сотрудники и пассажиры смогли укрыться в здании терминала.

Снаряды не достигли своей цели, поэтому разрушений и человеческих жертв удалось избежать. Расписание рейсов нарушено не было.

В атаке власти подозревают сторонников "Рабочей партии Курдистана". В районе Диярбакыра уже много лет идут столкновения местных силовиков с курдами.

Напомним, несколькими днями ранее Турция официально объявила и проведении антитеррористической операции "Щит Евфрата". Танки и самолёты турецкой армии пересекли границу Сирии и атаковали позиции "ИГ" (запрещена в России) в районе города Джараблус.