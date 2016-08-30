Вечером 29 августа в туалете одного из торговых центров Петербурга нашли мёртвого наркомана, сообщает "Фонтанка".

Труп мужчины обнаружили в 18.30 в туалете ТРК "Космос" на улице Типанова в Московском районе. Рядом с телом был найден шприц, а на руках погибшего были многочисленные следы от инъекций.

Пошибшим оказался 37-летний петербуржец, который ранее привлекался к ответственности за употребление наркотиков. Мужчина проживал неподалёку, на проспекте Гагарина.

Тело направлено в морг для установления точной причины смерти. Вероятнее всего, что к гибели привела передозировка наркотиков.