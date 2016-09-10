9 сентября на Международном кинофестивале в Торонто состоялась премьера фильма "Дуэлянт", который в России ещё не показывали. Лента рассказывает о профессиональном дуэлянте, которому каким-то образом всякий раз удаётся избежать смерти.

В зале не было свободных мест. На показе оказалось много выходцев из СССР.

– Мы с подругой любим русское кино и пришли поддержать соотечественника, – сказала на ломаном русском одна из зрительниц.

По словам директора фестиваля Пирса Хендлинга, в последнее время в Торонто было мало российских картин.

– Хотя история русская, она рассказана в американском стиле. Она про 19 век, но при этом очень современная. И, конечно, впечатляет масштаб, – объяснил Хендлинг, почему выбор пал на "Дуэлянта".

Ленту представил режиссёр картины Алексей Мизгирёв и продюсер Александр Роднянский.

– Хотя история очень русская, для нас очень важно, что премьера состоялась именно на фестивале в Торонто, – сказал Мизгирёв.

По мнению режиссёра, это фильм не о костюмах, а об эмоциях:

– Сама тема фильма, дуэль, заряжена эмоциями. Вопросы жизни и смерти стоят остро.

Мизгирёв уверен, что русские иначе воспринимают дуэль, чем европейцы:

– Когда русский вызывал на дуэль соперника, он бросал вызов не оппоненту, а богу. Вот откуда русская рулетка. Человек вверяет свою жизнь воле бога. С появлением огнестрельного оружия во Франции сошла на нет популярность дуэлей, а в России расцвела с особой силой. Потому что пистолеты уравняли противников, силы уже не имели значения. Фильм лишь отталкивается от дуэли, чтобы рассказать, что такое цена человеческой жизни.

Большинству зрителей фильм понравился. "Завораживает, таинственно, необычно", - делились впечатлениями от просмотра зрители с корреспондентом Metro. Одни отмечали погружение в мистику, другие назвали ленту "русским вестерном". В то время как мужчин впечатлили перестрелки, прекрасная половина оценила актёрскую игру Петра Фёдорова, который исполнил главную роль. "Уверена, после этого фильма у него будет много поклонниц", – сказал одна из зрительниц.

После премьеры к Алексею Мизгирёву и Александру Роднянскому выстроилась очередь из желающих сфотографироваться.

Напомним, что на международном фестивале в Торонто нет жюри и конкурса, победитель будет выбран зрительским голосованием. 18 сентября мы узнаем, проголосовали ли зрители за "Дуэлянта". В России "Дуэлянт" стартует в широком прокате 29 сентября.

На фестивале также покажут "Зоологию" Ивана Твердовского, премьера которой состоялась на "Кинотавре".